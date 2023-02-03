Основатель издательства «Умма» Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГИЛ

В Москве перед судом предстал основатель издательства «Умма» Асламбек Эжаев. Он признан виновным в спонсировании ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация).
Следователи доказали, что фигурант отправил на поддержку боевиков 34 миллиона рублей. За помощь террористам он получил 17-летний срок заключения.
Ранее за аналогичное преступление был осужден житель Нового Уренгоя. Фигурант, который разделяет экстремистские идеи, получил девять лет колонии.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация