Глава МВД Турции Сойлу обвинил посла США в попытке «взбудоражить» республику

Каждый американский посол хочет навредить Турции. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Министр обвинил посла США в попытке «взбудоражить» республику. Американский дипломат дает советы представителям европейских государств в Турции, рассказал Сойлу.
«Он (посол США — Прим. ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, (президент Турции — Прим. ред.) Реджеп Тайип Эрдоган», — говорится в комментарии Сойлу.
Ранее стало известно, что генеральные консульства в Турции ряда европейских государств перестали принимать посетителей. Более того, власти США предупредили американских граждан о возможных терактах. Ситуация обострилась после публичного сожжения Корана в Европе.