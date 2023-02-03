Врач Брель назвала аппарат, способный с точностью в 95% выявить рак на ранней стадии

Существует медицинский аппарат, способный с вероятностью в 95% выявить онкозаболевание на ранней стадии, сообщила кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Наталья Брель.
Специалисты по лучевой диагностике стали активно использовать возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления раковых образований. В зависимости от локализации опухолей аппарат дает почти стопроцентный результат, передает РИАМО.
Направить на МРТ всего тела может только лечащий врач, если у пациента наблюдается боль в тех или иных областях. Также обследование могут предложить тем, у кого есть жалобы со стороны органов малого таза или продолжительные расстройства ЖКТ.
Существуют виды рака, которые на начальных этапах протекают бессимптомно, передает телеканал «360». Онколог Елена Жукова перечислила заболевания, которые выявляются на поздней стадии.