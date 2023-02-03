Посол США Прессман пожаловался на венгерских политиков из-за нежелания говорить о Путине

Венгерские политики начинают разговор с замечаний по ЛГБТ. Об этом заявил посол США в стране Дэвид Прессман.
Дипломат пожаловался на венгерских политиков из-за нежелания говорить о президенте России Владимире Путине. По словам Прессмана, Будапешт сфокусировался на «культурной войне».
«Встречи с венгерскими официальными лицами, по словам господина Прессмана, обычно носят вежливый и деловой характер, но часто начинаются со слов хозяина: "Посол, приятно познакомиться. Я знаю, что вы хотите поговорить о прогрессивных гендерных проблемах"», — говорится в материале The New York Times.
Журналисты NYT утверждают, что Венгрия является ближайшим союзником РФ в Евросоюзе. Прессман разделяет аналогичную точку зрения.