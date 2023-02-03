«А ведь он прав». Устроивший «разнос» Шольцу Соловьев вызвал восторг у немцев

Простые немцы с восторгом восприняли и полностью поддержали критику в адрес канцлера ФРГ Олафа Шолца, которая прозвучала в эфире российского федерального канала на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Эмоциональное выступление телеведущего Владимира Соловьева о деятельности главы правительства ФРГ Олафа Шольца и немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которые ввергли Германию в кризис, для своих читателей перевел и опубликовал журнал Focus.
Как сообщают немецкие журналисты, Шольц оказался для Германии «не ганзейским купцом» и не продолжателем дела великих канцлеров прошлого, а наоборот стал разрушителем основ послевоенной политики Берлина и довел страну до кризиса.
«Вы свою страну ввергли в нищету и инфляцию тем, что отказались от более чем разумных по цене российских энергоносителей и перешли на запредельно дорогие американские, которые США вам навязывают, как оккупационная власть», – приводят авторы журнала слова Соловьева.
Кроме того, Владимир Соловьев обратил внимание на то, с каким вниманием немецкая «пресса Геббельса» смотрит его вечерние политические передачи, и даже пообещал, что специально для жителей Германии организует сопровождение этих передач субтитрами на немецком языке.
Читатели журнала признали в комментариях, что российский журналист озвучил те же мысли о Шольце и его политическом курсе, которые посещают большинство немцев.
«А ведь он прав», – пишет Peter Hammerdinger.
Комментатор под ником Fra Fae отмечает, что на слова Соловьева нечего возразить. А Rosemarie Kreisel соглашается, что немецкое правительство действительно стало посмешищем.
«Он говорит именно то, что думают и знают большинство немцев», – констатирует Brigitte Muus.
Пользователь Christine Heitmann, пишет, что высказывание Соловьева о Шольце является жестким, но на 100% верным. При этом Dirk Eimertenbrink подчеркивает, что слово «пропагандист» неприменимо к Владимиру Соловьеву, так как ему больше подходит другое определение – реалист.
«Хорошо, что именно он это сказал. Меня бы за это наказали, – отмечает Stephanie Denker. И с ним соглашается Gerd Kollmer. – Наши политики дают зарубежным агитаторам большое преимущество – им не приходится ничего придумывать».
В то же время Klaus Brill напоминает, что немецкие политики стремились ввести как можно больше санкций против России и в итоге они собственную страну довели до экономического краха. Ведь в Германии, по его словам, представители власти предпочитают уделять внимание таким «проблемам» как разнообразие гендеров и органическая чепуха .