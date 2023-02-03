В то же время Klaus Brill напоминает, что немецкие политики стремились ввести как можно больше санкций против России и в итоге они собственную страну довели до экономического краха. Ведь в Германии, по его словам, представители власти предпочитают уделять внимание таким «проблемам» как разнообразие гендеров и органическая чепуха .