Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прокомментировал позицию Украины по теракту на Крымском мосту. Глава ведомства считает, что действия Киева подтверждают его намерение пойти на все ради интересов США.
«Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток», — отметил Колокольцев.
В связи с этим он призвал подчиненных пресекать попытки дестабилизировать ситуацию. По мнению главы МВД, необходимо обеспечить готовность правоохранителей к грамотным и четким действиям в любых условиях.