Демограф Крупнов заявил, что через десять лет человечество перестанет воспроизводиться

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек проблемы с численностью населения через десять лет.
Примерно к 2033 году человечество перестанет воспроизводиться. Это примерный рубеж. Новым вызовом для россиян станет сохранение собственного существования, отметил Юрий Крупнов в интервью телеканалу «360».
«Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться», — отметил демограф.
Чтобы этого избежать, необходимо приложить сверхусилия. Например, нужно, чтобы в семьях рождался не один ребенок, а двое или трое малышей, считает Юрий Крупнов.