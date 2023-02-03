«Наконец-то». В Крыму национализировали имущество Коломойского и Ахметова

Около 500 объектов недвижимости, принадлежащей украинским олигархам, бизнесменам и политикам были национализированы крымскими властями. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
В собственность региона перешло имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского (и его дочери Анжелики Коломойской), экс-премьера Украины Арсения Яценюка (ему принадлежал ялтинский кинотеатр «Сатурн») и объекты футбольного клуба «Динамо Киев». Заместитель секретаря СНБО Украины Нестор Шуфрич и бизнесмен Сергей Тарута лишились Альминского завода строительных материалов.
Кроме того, национализированы крымские активы 12 украинских банков, Камыш-бурунский железорудный комбинат и Завод холодильного оборудования в Красноперекопске.
«Хорошие новости. Наконец-то начинаем раскачиваться», – заявил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в Telegram.
Власти полуострова также намерены добиваться национализации имущества президента Украины Владимира Зеленского – его крымские активы оцениваются в 75 миллионов рублей (речь идет в том числе о квартире в элитном жилом комплексе в Ливадии).
«…Демонстративно передать [крымское имущество Зеленского], например, под реабилитацию пострадавших в ходе спецоперации – смотрится логично. В любом случае, Крым – стал главным по национализации регионом. Факт», – отметил политический обозреватель Андрей Гусий в Telegram.
В списках на будущую национализацию недвижимость и компании экс-директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, экс-главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого, бежавшего из Украины в Австрию, а также бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, подчеркивал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива назвал обыски СБУ у Коломойского по делу о коррупции «очередным шоу» ради отвлечения внимания американских ревизоров от коррупционных схем офиса Зеленского. Подробнее – в нашей статье.