Автомобиль оказался в мусорной ловушке из-за действий коммунальщиков в Петербурге

Северная столица завалена кучами снега. Если в центре города можно заметить несколько единиц спецтехники, которые пытаются расчистить улицы, то дворы жилых районов погрязли в сугробах. Тарифы за платные парковки, введенные администрацией губернатора Александра Беглова, буквально вынуждают горожан оставлять машины в любом свободном месте. При этом коммунальщики города не стремятся исправить ситуацию и расчистить дворы, а предпочитают пакостить и без того намучившимся петербуржцам.