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Автомобиль оказался в мусорной ловушке из-за действий коммунальщиков в Петербурге

Общество
Автомобиль оказался в мусорной ловушке из-за действий коммунальщиков в Петербурге

Водитель из Санкт-Петербурга, которому пришлось оставить свой автомобиль на площадке мусорных контейнеров, был жестоко наказан сотрудниками местных коммунальных служб.

Фото с припаркованной в неположенном месте машиной опубликовали в Telegram-канале «Подъем». На кадрах видно, что белый кроссовер стоит на площадке для мусора во дворе одного из жилых домов в Петербурге.

Коммунальщики, по всей видимости, решили проучить водителя. Они поставили один из крупногабаритных контейнеров прямо перед машиной, забаррикадировав таким образом выезд.

Автомобиль оказался в мусорной ловушке из-за действий коммунальщиков в Петербурге

Северная столица завалена кучами снега. Если в центре города можно заметить несколько единиц спецтехники, которые пытаются расчистить улицы, то дворы жилых районов погрязли в сугробах. Тарифы за платные парковки, введенные администрацией губернатора Александра Беглова, буквально вынуждают горожан оставлять машины в любом свободном месте. При этом коммунальщики города не стремятся исправить ситуацию и расчистить дворы, а предпочитают пакостить и без того намучившимся петербуржцам.

#мусорный контейнер #александр беглов #санкт-петербург