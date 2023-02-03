Автомобиль оказался в мусорной ловушке из-за действий коммунальщиков в Петербурге

Водитель из Санкт-Петербурга, которому пришлось оставить свой автомобиль на площадке мусорных контейнеров, был жестоко наказан сотрудниками местных коммунальных служб.
Фото с припаркованной в неположенном месте машиной опубликовали в Telegram-канале «Подъем». На кадрах видно, что белый кроссовер стоит на площадке для мусора во дворе одного из жилых домов в Петербурге.
Коммунальщики, по всей видимости, решили проучить водителя. Они поставили один из крупногабаритных контейнеров прямо перед машиной, забаррикадировав таким образом выезд.
Северная столица завалена кучами снега. Если в центре города можно заметить несколько единиц спецтехники, которые пытаются расчистить улицы, то дворы жилых районов погрязли в сугробах. Тарифы за платные парковки, введенные администрацией губернатора Александра Беглова, буквально вынуждают горожан оставлять машины в любом свободном месте. При этом коммунальщики города не стремятся исправить ситуацию и расчистить дворы, а предпочитают пакостить и без того намучившимся петербуржцам.