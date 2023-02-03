Мать осужденного в Китае россиянина поблагодарила омбудсмена Москалькову за внимание к проблеме

По ее словам, россияне зачастую оказываются в них из-за политических трений, позволяющих властям других стран спекулировать этим и наказывать простых граждан. Распространяющаяся по всему миру русофобия приводит к тому, что людям назначают сроки на пустом месте без всяких доказательств, констатировала Николаева.