Мать осужденного в Китае россиянина поблагодарила омбудсмена Москалькову за внимание к проблеме

Матери, чьи дети находятся в иностранных тюрьмах, обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. По словам женщин, омбудсмен проводит масштабную работу по спасению попавших в заключение за границей детей и оказанию помощи, пишет ФАН.
Председатель Совета матерей при Едином координационном центре поддержки соотечественников за рубежом Татьяна Николаева, чей сын уже шестой год отбывает наказание в Китае, встретилась с начальником управления международного сотрудничества Александрой Овчинниковой и начальником отдела международного двустороннего сотрудничества Вячеславом Толмачевым. Она передала Москальковой огромную благодарность за особое внимание к таким сложным ситуациям.
По ее словам, россияне зачастую оказываются в них из-за политических трений, позволяющих властям других стран спекулировать этим и наказывать простых граждан. Распространяющаяся по всему миру русофобия приводит к тому, что людям назначают сроки на пустом месте без всяких доказательств, констатировала Николаева.
Поскольку за границей могут на ровном месте задержать и выдвинуть необоснованное обвинение, нужно вмешательство высокопоставленных лиц, которые будут биться за фундаментальные и процессуальные права, добавила она.