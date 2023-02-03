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Песков: Кремль ведет подготовку встреч Путина с лидерами парламентских фракций

Политика
Песков: Кремль ведет подготовку встреч Путина с лидерами парламентских фракций

Кремль ведет подготовительные работы в отношении встреч президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятия будут организованы по отдельности. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал вопросы журналистов о дате и характере данных переговоров.

«Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч», — заверил корреспондентов Песков.

Ранее появилась информация, что встречи российского лидера с руководителями думских фракций могут пройти в начале февраля текущего года. Соответствующую информацию передал РИА Новости один из источников агентства в парламенте.

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