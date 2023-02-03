Песков: Кремль ведет подготовку встреч Путина с лидерами парламентских фракций

Кремль ведет подготовительные работы в отношении встреч президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, мероприятия будут организованы по отдельности. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал вопросы журналистов о дате и характере данных переговоров.
«Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч», — заверил корреспондентов Песков.
Ранее появилась информация, что встречи российского лидера с руководителями думских фракций могут пройти в начале февраля текущего года. Соответствующую информацию передал РИА Новости один из источников агентства в парламенте.