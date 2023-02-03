СК расследует дело по факту издевательств над инвалидом в петербургской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить работу должностных лиц петербургской школы после издевательств над инвалидом.
Инцидент произошел 25 января 2023 года. Двое подростков сняли оскорбительное видео с участием ребенка с ограниченными возможностями и выложили в Сеть. Кадры быстро распространились в Интернете и стали предметом бурного обсуждения со стороны общественности.
Полиция заинтересовалась происшествием и возбудила уголовное дело. Глава СК поручил тщательно разобраться в случившемся и установить причины и мотивы такого поведения школьников.