Депутат Морозов: Запретить отпуска чиновникам за границей можно без специального закона

Инициативу о запрете чиновникам и депутатам проводить отпуска вне России во время специальной военной операции можно реализовать и без внесения изменений в текущее законодательство — достаточно решения руководителей соответствующих органов власти. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По такому же пути могут пойти и представители государственных компаний, передает его слова ТАСС.
«Полагаю, этот вопрос можно отрегулировать без законодательных новаций. Вполне достаточно управленческих решений руководителей соответствующих органов власти и госкомпаний», — подчеркнул народный избранник.
Причиной появления подобной инициативы стало эпатажное и даже циничное поведение ряда парламентариев.
Так, депутат Законодательного собрания Вологодской области от фракции «Единая Россия» Денис Долженко лишился партийного билета из-за фотографий своего отпуска в ОАЭ. Жителей региона возмутило, что народный избранник предпочел покинуть страну во время проведения СВО.
От народного гнева не удалось спастись и депутату Курской облдумы Максиму Васильеву — ему «вменяют» видео отдыха в Мексике, которое тот записал в конце прошлого года. Тогда глава генерального совета «ЕР» Андрей Турчак даже потребовал немедленного увольнения парламентария.
«Вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. <...> Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — жестко подвел черту он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам проводить отпуска за пределами РФ пока продолжается СВО на Украине.
По его словам, народные избранники, которые выезжают на отдых в недружественные страны, демонстрируют «показные траты» и «злоупотребление предметами роскоши». По мнению бизнесмена, это «раскалывает российское общество», что недопустимо в непростые времена СВО.