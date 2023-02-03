Депутат Морозов: Запретить отпуска чиновникам за границей можно без специального закона

Инициативу о запрете чиновникам и депутатам проводить отпуска вне России во время специальной военной операции можно реализовать и без внесения изменений в текущее законодательство — достаточно решения руководителей соответствующих органов власти. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.