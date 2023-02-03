Более ста вакансий на должность судьи не закрыты в Татарстане

По словам Ильгиза Гилазова, вопреки общим стереотипам о профессии, далеко не каждый готов брать на себя такую ношу. В настоящее время в республике не закрыта 101 вакансия судьи. Присутствующий на совещании президент Татарстана Рустам Минниханов попросил руководство Министерства юстиции РТ приложить все усилия для снижения кадрового дефицита среди сотрудников судебного аппарата.