Более ста вакансий на должность судьи не закрыты в Татарстане

Итоговое совещание председателей судов Татарстана прошло в Казани. В своем выступлении председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заострил внимание на проблеме утечки кадров в судебной системе.
Он сообщил, что за пошедший 2022 год уволились 36% сотрудников аппарата республиканских судов. Причем кадровый голод наблюдается не только на позициях помощников и секретарей судебного заседания, сообщает интернет-газета «Реальное время».
По словам Ильгиза Гилазова, вопреки общим стереотипам о профессии, далеко не каждый готов брать на себя такую ношу. В настоящее время в республике не закрыта 101 вакансия судьи. Присутствующий на совещании президент Татарстана Рустам Минниханов попросил руководство Министерства юстиции РТ приложить все усилия для снижения кадрового дефицита среди сотрудников судебного аппарата.