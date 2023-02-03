Politico: американский офицер призвал Байдена отправить военнослужащих ВС США на Украину

Американский военный предлагает Белому дому постлать на Украину от 100 до 200 военнослужащих ВС США, которые будут обучать солдат ВСУ, как производить ремонт западной военной техники вблизи линии фронта. По словам Виндмана, это поможет украинской армии поддерживать в рабочем состоянии западное вооружение, поставляемое на Украину.