Politico: американский офицер призвал Байдена отправить военнослужащих ВС США на Украину

Вашингтон должен отправить на Украину американских контрактников. С таким обращением к администрации президента Джо Байдена выступил офицер армии США в отставке Александр Виндман, пишет издание Politico.
Американский военный предлагает Белому дому постлать на Украину от 100 до 200 военнослужащих ВС США, которые будут обучать солдат ВСУ, как производить ремонт западной военной техники вблизи линии фронта. По словам Виндмана, это поможет украинской армии поддерживать в рабочем состоянии западное вооружение, поставляемое на Украину.
Отставной офицер ВС США отмечает, что сегодня военную технику западного производства для проведения ремонтных работ приходится отправлять в Польшу. Учитывая слабую пропускную способность польско-украинской границы, это создает большие проблемы для ВСУ, заявил Виндман.