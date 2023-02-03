Политолог Евсеев: Шольц получил шанс отказаться от союзов со странами Запада

Так он прокомментировал резкие высказывания резкие высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о немецком руководстве. По мнению Евсеева, это должно заставить Шольца задуматься о выходе из союзов со странами Запада и налаживании отношений с Россией.