Политолог Евсеев: Шольц получил шанс отказаться от союзов со странами Запада

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц получил шанс отдалиться от западных государств. Об этом рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев.
Так он прокомментировал резкие высказывания резкие высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о немецком руководстве. По мнению Евсеева, это должно заставить Шольца задуматься о выходе из союзов со странами Запада и налаживании отношений с Россией.
«Если Шольц выйдет из НАТО и ЕС и наладит с Россией отношения, то это будет действительно вклад в историю развития его страны. Он будет исторически значимой личностью», — цитирует политолога Ura.ru.
Моравецкий ранее пожаловался на медлительность Германии в вопросе передачи танков Leopard Киеву. По его мнению, Берлин не хочет «широко помогать» украинской стороне.