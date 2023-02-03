Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина «за тысячи преступлений»

Пресс-служба ведомства сообщила, что Пригожин якобы вербовал людей для ведения боевых действий на Украине. Генпрокурор Андрей Костин также считает, что предприниматель «ответственен за тысячи преступлений». Украинская сторона рассчитывает, что ответственности не смогут избежать и бойцы ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в спецоперации.