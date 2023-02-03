Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина «за тысячи преступлений»

Уголовное дело против российского предпринимателя Евгения Пригожина возбудила Генпрокуратура Украины. Бизнесмену вменяют обвинения по двум статьям.
Пригожину инкриминируют вину по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Ведение агрессивной войны», сообщает Telegram-канал украинской генпрокуратуры.
Пресс-служба ведомства сообщила, что Пригожин якобы вербовал людей для ведения боевых действий на Украине. Генпрокурор Андрей Костин также считает, что предприниматель «ответственен за тысячи преступлений». Украинская сторона рассчитывает, что ответственности не смогут избежать и бойцы ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в спецоперации.
Ранее предприниматель направил открытое письмо координатору Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби. Бизнесмен поинтересовался, может ли тот перечислить «преступления» бойцов ЧВК «Вагнер», из-за которых американский минфин намерен объявить их международной преступной организацией.