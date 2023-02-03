Глава Екатеринбурга Орлов поручил подготовку к 300-летию города журналисту-русофобу Пушкареву

Известный журналист-русофоб Игорь Пушкарев назначен ответственным за подготовку Екатеринбурга к 300-летию по одобрению главы региона Алексея Орлова.
Это может быть связано с тем, что в проект вложились местные миллиардеры. Пушкарев является своеобразным гарантом финансовых интересов инвесторов. Проекты под его руководством всегда получают одобрение от властей, согласно словам журналиста.
«Возникает много управленческих вопросов, в которых нам всегда содействуют. Так, например, при ремонте будут сохранены деревянные окна с исторической расстекловкой — это огромная работа и с точки зрения финансов, и с точки зрения объема работ», — передает слова Пушкарева JustMedia.ru.
Журналист стал известен после антироссийских высказываний в Сети. За дискредитацию армии Ленинский районный суд признал его виновным и выписал штраф, однако Пушкарев отказался признавать свой проступок.