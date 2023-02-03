Кулеба исключил наличие диалога между Зеленским и Си Цзиньпином после начала СВО

Руководитель ведомства рассказал, что политики вели переписку. Кроме того, именно Си Цзиньпин стал первым лидером в мире, который поздравил Зеленского с днем рождения. При этом стороны не проводили телефонный разговор с начала СВО. По словам Кулебы, содержательные переговоры проходили на уровне министерств.