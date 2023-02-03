Кулеба исключил наличие диалога между Зеленским и Си Цзиньпином после начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин не проводили телефонный разговор после начала спецоперации. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Руководитель ведомства рассказал, что политики вели переписку. Кроме того, именно Си Цзиньпин стал первым лидером в мире, который поздравил Зеленского с днем рождения. При этом стороны не проводили телефонный разговор с начала СВО. По словам Кулебы, содержательные переговоры проходили на уровне министерств.
«У нас были и телефонные разговоры, были личные встречи», – объяснил министр.
Кулеба также высказался о политике Китая по конфликту на Украине. По его словам, если представить это в виде таблички с плюсами и минусами, то результат будет одинаковым.