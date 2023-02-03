Росстат объяснил уменьшение численности населения России более чем на полмиллиона

Численность населения России всего за год уменьшилась более чем на 550 тыс. человек, заявили в Росстате.
Год назад показатель составлял 146,4 млн граждан. Расчеты произведены без учета новых территорий, сообщили специалисты статистической организации. Причину изменения уровня демографии объяснила заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова
«У нас началась вторая волна депопуляции еще до наступления коронавирусной пандемии. Связано это с падением числа рождений и ростом числа смертей», — передает слова специалиста «Говорит Москва».
Люди впервые в истории не хотят воспроизводиться, передает слова демографа Юрия Крупнова телеканал «360». Специалист охарактеризовал современное отношение к семье как «неадекватное».