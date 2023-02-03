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Росстат объяснил уменьшение численности населения России более чем на полмиллиона

Общество
Росстат объяснил уменьшение численности населения России более чем на полмиллиона

Численность населения России всего за год уменьшилась более чем на 550 тыс. человек, заявили в Росстате.

Год назад показатель составлял 146,4 млн граждан. Расчеты произведены без учета новых территорий, сообщили специалисты статистической организации. Причину изменения уровня демографии объяснила заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова

«У нас началась вторая волна депопуляции еще до наступления коронавирусной пандемии. Связано это с падением числа рождений и ростом числа смертей», — передает слова специалиста «Говорит Москва».

Люди впервые в истории не хотят воспроизводиться, передает слова демографа Юрия Крупнова телеканал «360». Специалист охарактеризовал современное отношение к семье как «неадекватное».

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