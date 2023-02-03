«Приближается предел терпения». Джаралла поведал о постепенном прозрении украинцев

Украинцы, похоже, постепенно приближаются к пределу своего терпения и своих возможностей. Об этом свидетельствует и то, что творится в стране, и истерика на Западе.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Джаралла, который прокомментировал слова бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина о том, что обстановка на Украине накалилась до предела и находится на грани социального взрыва.
«Народ сегодня полностью отрезан от власти и проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну... Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается», – заявил ранее экс-советник бывшего украинского президента.
Комментируя эту оценку ситуации на Украине, Владимир Джаралла в первую очередь обратил внимание на то, кем она была дана.
«То, что эти слова произнес подобный персонаж – само по себе знаковое событие. Биография этого человека – тот случай, когда вы имеете дело с убежденным националистом, причем этнически не имеющим отношения к украинцам, самостоятельно решившим им стать и превратившимся в итоге в ультранационалиста, – напомнил политолог. – Именно он стоял у истоков западного проникновения на Украину и подготовке всего того, свидетелями чего мы до сих пор являемся. И если такой человек говорит, что Украина фактически потерпела крах, то это значит, что так оно и есть».
По мнению эксперта, Украина уже не в силах справиться с последствиями избранного ею политического курса. Это касается и экономической ситуации, и положения дел на фронте.
Украинские власти, считает Джаралла, как обычно понадеялись, что Запад их спасет. Но даже предоставление западными странами Киеву современной боевой техники не поможет делу, ведь этой техникой должны управлять люди.
«Все на Украине, кроме тех, кто непосредственно находится у власти, практически единодушно оценивают происходящее как мясорубку. И многие заявляют, что это действительно становится "войной до последнего украинца", лишенной какого бы то ни было смысла», – подчеркивает политолог.
Терпение украинцев, по его словам, заканчивается. А, если судить по разразившейся на Западе истерике, и по тому, что творится внутри самой Украины, украинцы приблизились и к пределу своих возможностей, заключил Джаралла.