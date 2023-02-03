Медведев: экономику Украины ждет «садистское лечение»

Экономика современной Украины столкнется с довольно «садистским лечением». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, официальный Киев ждет «ампутация промышленности и аграрного сектора». Затем в государстве наступит так называемый «экономический паралич». После этого падут и «органические остатки» самой страны, добавил политик.
«Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды...» — спрогнозировал Медведев.
Таким образом зампред российского Совбеза отреагировал на недавнюю встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Медведев поделился собственным видением ситуации в личном Telegram-канале.