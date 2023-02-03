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МВФ: экономика Великобритании окажется в худшем положении по сравнению с Россией

Экономика
МВФ: экономика Великобритании окажется в худшем положении по сравнению с Россией

Великобритания может оказаться в худшем экономическом положении, чем находящаяся под санкциями Россия, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Данные организации проанализировали журналисты телеканала Channel 4. По мнению журналистов, экономическая политика Лондона привела к росту цен на продукты и электроэнергию, к дефициту рабочих кадров, увеличению налогов и ставок по ипотеке.

В МВФ уверены, что Соединенное Королевство ждет рецессия с падением экономики на полпроцента. Это грозит «морем последствий» и проблем, говорится в сюжете.

Теневой канцлер Казначейства страны Рейчел Ривз тоже подтвердила, что дела у Британии хуже, чем у России, которая находится под санкциями.

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