Великобритания может оказаться в худшем экономическом положении, чем находящаяся под санкциями Россия, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Данные организации проанализировали журналисты телеканала Channel 4. По мнению журналистов, экономическая политика Лондона привела к росту цен на продукты и электроэнергию, к дефициту рабочих кадров, увеличению налогов и ставок по ипотеке.
В МВФ уверены, что Соединенное Королевство ждет рецессия с падением экономики на полпроцента. Это грозит «морем последствий» и проблем, говорится в сюжете.
Теневой канцлер Казначейства страны Рейчел Ривз тоже подтвердила, что дела у Британии хуже, чем у России, которая находится под санкциями.