Белый дом отверг информацию о предложении США передать России 20% Украины

Власти США отрицают, что предлагали передать российской стороне 20% украинских земель в обмен на прекращение боевых действий. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности при Белом доме Шона Дэвитта.
Как сообщала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, соответствующее предложение выдвинул директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. По информации издания, от этой идеи отказались и в Москве, и в Киеве.
Ранее на эту тему высказался первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что не станет «комментировать слухи» из СМИ.