Белый дом отверг информацию о предложении США передать России 20% Украины

Власти США отрицают, что предлагали передать российской стороне 20% украинских земель в обмен на прекращение боевых действий. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности при Белом доме Шона Дэвитта.