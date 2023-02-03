Актер из советского фильма «Не горюй!» Джемал Гаганидзе умер в 89 лет

Народный артист Грузии Джемал Гаганидзе, сыгравший в советской кинокартине «Не горюй!», скончался на 90-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Национального театра Руставели.
Причина смерти пока не известна. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии появится позднее.
Фильмография Гаганидзе включает такие проекты, как «Саженцы», «Самые быстрые в мире», «Древо желания». Он выступал на сценах Грузинского театра им. Котэ Марджанишвили и Драматического театра им. Шота Руставели.