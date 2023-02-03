Вся деятельность бизнесмена Евгения Пригожина направлена исключительно на благо Родины и только по его собственной инициативе, передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Так он прокомментировал слухи, что его деятельность якобы кем-то курируется или осуществляется по чьему-то поручению, а также опасна для действующих элит.
«Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. Это дристалище начинается с буквы "ю", а заканчивается словом "туб"», — объяснил Пригожин, имея в виду под «дристалищем» площадку YouTube.
Наиболее ярким и профессиональным представителем медиарэкетиров он назвал осужденного блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России). Тот же экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ему и «в подметки не годится», считает бизнесмен.
Потому к медиарэкетирам следует относиться с осторожностью. И прикладывать усилия, чтобы их ловить, поскольку они преступники, заключил Пригожин.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России