Пригожин о YouTube: это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб»

Наиболее ярким и профессиональным представителем медиарэкетиров он назвал осужденного блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России). Тот же экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ему и «в подметки не годится», считает бизнесмен.