Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на жалобы президента Украины Владимира Зеленского по поводу антироссийских ограничений Евросоюза. Она оставила в личном Telegram-канале соответствующую запись.
Ранее украинский лидер высказался по поводу так называемого европейского «санкционного темпа». По мнению Зеленского, он стал гораздо медленнее, а адаптация официальной Москвы к рестрикциям в свою очередь проходит быстрее.
«Какой же он все-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться», — высмеяла его в ответ Захарова.
Дипломат обратила внимание, что находящаяся под угрозой рецессии западная часть Европы в настоящее «идет ко дну» вместе с Киевом. Примечательно, что ранее территорию от нее же самой «спас советский народ».