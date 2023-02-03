Депутат Госдумы Белик обвинил США в попытке сделать украинцев «вымирающим видом»

Американцы пытаются превратить украинский народ в «вымирающий вид». Такое мнение выразил депутат Госдумы России Дмитрий Белик.
Политик отметил, что США придерживаются безумного желания навредить Москве чужими руками. По его словам, Вашингтон толкает украинцев на убой, превращая их в «вымирающий вид». Американцы осознают пагубность такой политики. Поэтому США в ближайшее время могут выдвинуть Москве предложение по замораживанию украинского конфликта.
«Но по факту это будет обязательно обман и возможность вдохнуть дополнительные военные силы в Украину, даже если для этого придется отправить целые легионы иностранных граждан», – отметил Белик.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует наладить диалог между Россией и Украиной.