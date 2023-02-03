Депутат Госдумы Белик обвинил США в попытке сделать украинцев «вымирающим видом»

Политик отметил, что США придерживаются безумного желания навредить Москве чужими руками. По его словам, Вашингтон толкает украинцев на убой, превращая их в «вымирающий вид». Американцы осознают пагубность такой политики. Поэтому США в ближайшее время могут выдвинуть Москве предложение по замораживанию украинского конфликта.