Посол Бикантов заявил о желании главы ЦАР Туадера лично приехать на саммит Россия-Африка

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера намерен лично посетить саммит Россия-Африка. С таким заявлением выступил посол РФ в Банги Александр Бикантов.
В интервью РИА Новости дипломат предупредил, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств регион на мероприятии представит премьер-министр Феликс Молуа. Планируется, что саммит пройдет в июле текущего года в Санкт-Петербурге.
«ЦАР настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию», — подчеркнул Бикантов.
Ранее появилась информация о проведении Русским домом в ЦАР мероприятия, темой которого стала дружба официальных Москвы и Банги. Оно было направлено на юных жителей столицы республики, в списке развлечений были тематические мультфильмы и карусель.