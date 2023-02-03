Немецкая община Крыма надеется на изменение позиции Шольца по поддержке Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц должен задуматься над изменением позиции по вопросу поддержки Украины, «пока не поздно». Об этом говорится в заявлении главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля.
По его словам, нынешние действия главы германского правительства могут быть отражены в истории как пособничество украинскому фашизму.
«Неужели Германии было мало того исторического позора, который она испытала в сороковых годах? Немецкому народу пора поставить на место мозги своим политикам, отправляющим оружие и танки к границам России», — цитирует Гемпеля РИА Новости.
В январе стало известно о намерении Берлина направить на Украину танки Leopard 2. Первый этап предполагает передачу 14 боевых машин.