Главред Weltwoche Кеппель указал на душевное раздвоение главы МИД ФРГ Бербок

Власти Германии страдают от политической шизофрении, делая взаимоисключающие заявления о конфликте с Россией. Такое мнение озвучил главред еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель.
Журналист напомнил о заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая одновременно говорит о войне с Россией и утверждает, что Германия не участница конфликта. Кеппель считает это «душевным раздвоением» и формой «политической шизофрении».
Немецкая политика оказалась в «глубоком кризисе репрезентативности». Чиновники привыкли к вниманию избирателей каждый четыре года. В промежуточный период политики делают, что хотят под предлогом «непопулярных реформ» или чрезвычайного положения, отметил Кеппель.