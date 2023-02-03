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Главред Weltwoche Кеппель указал на душевное раздвоение главы МИД ФРГ Бербок

Политика
Главред Weltwoche Кеппель указал на душевное раздвоение главы МИД ФРГ Бербок

Власти Германии страдают от политической шизофрении, делая взаимоисключающие заявления о конфликте с Россией. Такое мнение озвучил главред еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель.

Журналист напомнил о заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая одновременно говорит о войне с Россией и утверждает, что Германия не участница конфликта. Кеппель считает это «душевным раздвоением» и формой «политической шизофрении».

Немецкая политика оказалась в «глубоком кризисе репрезентативности». Чиновники привыкли к вниманию избирателей каждый четыре года. В промежуточный период политики делают, что хотят под предлогом «непопулярных реформ» или чрезвычайного положения, отметил Кеппель.

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