Коммунальные службы Петербурга вышли на досрочные выходные и оставили снег на дорогах

Губернатор Беглов не так давно провел прямую линию, где очень активно обсуждал городские проблемы со снегом. Это происходило на фоне тотального потепления, когда вопрос растаял, по сути, сам собой. Сейчас выдалась отличная возможность проявить себя, но градоначальника и след простыл.