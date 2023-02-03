Коммунальные службы Петербурга вышли на досрочные выходные и оставили снег на дорогах

Каждый петербуржец сегодняшним утром уже мечтает вернуться домой после рабочего дня и окунуться в заслуженные выходные. Однако коммунальные службы уже на отдыхе. Они оставили горожанам сюрприз – неубранные дороги и тротуары.
Все предыдущие дни отметились в Северной столице обильными снегопадами. Еще позавчера коммунальным службам стоило бы взять ситуацию под контроль и обеспечить жителям комфортную среду. Однако вместо этого каждый петербуржец должен буквально страдать из-за халатности местных властей.
Кроме того, уже второй день напрочь не работает ресурс по мониторингу снегоуборочной техники. Смольный не может починить эту несущественную поломку, поэтому понять, сколько снегоуборочной техники сегодня работает на улицах попросту невозможно.
Губернатор Беглов не так давно провел прямую линию, где очень активно обсуждал городские проблемы со снегом. Это происходило на фоне тотального потепления, когда вопрос растаял, по сути, сам собой. Сейчас выдалась отличная возможность проявить себя, но градоначальника и след простыл.