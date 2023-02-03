Губернатор Богомаз: система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Стародубскому муниципальному округу. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, ракетный удар был нанесен 3 февраля в 05:00. Атаку отразила система ПВО, четыре ракеты были сбиты. Разрушений нет, никто не пострадал, оперативные службы работают на месте происшествия, сообщил в своем Telegram-канале Богомаз.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Брянской области заявил, что с начала российской спецоперации в результате обстрелов региона со стороны ВСУ погибли четыре местных жителя, 22 получили ранения. Было разрушено 235 домовладений и частных домов.