Губернатор Богомаз: система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

По его словам, ракетный удар был нанесен 3 февраля в 05:00. Атаку отразила система ПВО, четыре ракеты были сбиты. Разрушений нет, никто не пострадал, оперативные службы работают на месте происшествия, сообщил в своем Telegram-канале Богомаз.