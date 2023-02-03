Пленный боец ВСУ Симбирский признался в убийстве гражданских под Волновахой

Пленный украинский солдат Вячеслав Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой в ДНР в марте 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Боец рассказал, что в начале марта колонна ВСУ столкнулась в селе Новопетряковка с российскими военными. В результате украинские военные стали отступать. Взвод пленного занял в дом в центре села.
Симбирский по приказу капитана ВСУ с позывным «Мастиф» стал формировать подкрепление из мобилизованных в селе. В здании заметили движение и пришли к выводу, что необходимо произвести два выстрела из РПГ-7 по дому. В результате погибли семь человек, в том числе — три женщины.