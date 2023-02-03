Пленный боец ВСУ Симбирский признался в убийстве гражданских под Волновахой

Симбирский по приказу капитана ВСУ с позывным «Мастиф» стал формировать подкрепление из мобилизованных в селе. В здании заметили движение и пришли к выводу, что необходимо произвести два выстрела из РПГ-7 по дому. В результате погибли семь человек, в том числе — три женщины.