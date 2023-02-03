Барбашов сообщил о репрессиях против получавших российскую гумпомощь жителей Снигиревки

Украинские власти проводят репрессии против получавших российскую гуманитарную помощь жителей Снигиревки. Их дома специально помечают, сообщил РИА Новости глава российской районной администрации Юрий Барбашов.
Снигиревский район Николаевской области Украины присоединился к Херсонской области после референдума о ее вхождении в состав РФ. После вывода российских войск с правого берега Днепра, Снигиревку заняли украинские военные.
«В самой Снигиревке сейчас ситуация очень сложная… Продолжаются репрессии против населения», – рассказал Барбашов.
Жители, у которых нашли «хотя бы пакеты или какие-нибудь обертки» от российской гуманитарной помощи, оказались в разряде подозреваемых. Их дома «помечены специальными знаками», которые показывают, что в здании живут не лояльные Украине граждане. По его словам, в Снигиревке около 70% населения регулярно получали российскую гуманитарную помощь.