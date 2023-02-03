Барбашов сообщил о репрессиях против получавших российскую гумпомощь жителей Снигиревки

Жители, у которых нашли «хотя бы пакеты или какие-нибудь обертки» от российской гуманитарной помощи, оказались в разряде подозреваемых. Их дома «помечены специальными знаками», которые показывают, что в здании живут не лояльные Украине граждане. По его словам, в Снигиревке около 70% населения регулярно получали российскую гуманитарную помощь.