Украинское командование в ускоренном темпе стягивает резервные силы к Артемовску. Об этом РИА Новости сообщил врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Собеседник агентства отметил, что в Киеве сейчас разлад – в руководстве не могут договориться, отводить войска из Артемовска или нет. В это время российские военные успешно продолжают свое наступление на этом направлении, отметил Кимаковский.
Еще в январе стало известно, что Киев стягивает свои тыловые резервы под Артемовск. Судя по всему, это не возымело никакого результата на фоне успехов ЧВК «Вагнер» на данном участке фронта.