CBS News: глава ЦРУ Бернс ожидает «критические» полгода для конфликта на Украине

Американские власти в конце января объявили о намерении поставить 31 танк M1 Abrams Киеву. В тот же день правительство ФРГ подтвердило, что передаст 14 танков Leopard 2 Украине и даст разрешение на реэкспорт такой техники третьим странам. В минобороны Германии отметили, что Leopard 2 отправят Украине «до конца марта».