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CBS News: глава ЦРУ Бернс ожидает «критические» полгода для конфликта на Украине

Политика
CBS News: глава ЦРУ Бернс ожидает «критические» полгода для конфликта на Украине

Следующие полгода окажутся «критическими» для конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на выступление директора ЦРУ Уильяма Бернса в Джорджтаунском университете сообщила журналистка CBS Оливия Газис.

«Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут "критическими"», – заявила Газис.

Директор ЦРУ полагает, что в ситуации на Украине Россия делает ставку на «политическую усталость» Запада. США не считают, что российская сторона всерьез настроена на переговоры, утверждал в Джорджтаунском университете Бернс.

Американские власти в конце января объявили о намерении поставить 31 танк M1 Abrams Киеву. В тот же день правительство ФРГ подтвердило, что передаст 14 танков Leopard 2 Украине и даст разрешение на реэкспорт такой техники третьим странам. В минобороны Германии отметили, что Leopard 2 отправят Украине «до конца марта».

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