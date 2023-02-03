CBS News: глава ЦРУ Бернс ожидает «критические» полгода для конфликта на Украине

Следующие полгода окажутся «критическими» для конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на выступление директора ЦРУ Уильяма Бернса в Джорджтаунском университете сообщила журналистка CBS Оливия Газис.
«Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут "критическими"», – заявила Газис.
Директор ЦРУ полагает, что в ситуации на Украине Россия делает ставку на «политическую усталость» Запада. США не считают, что российская сторона всерьез настроена на переговоры, утверждал в Джорджтаунском университете Бернс.
Американские власти в конце января объявили о намерении поставить 31 танк M1 Abrams Киеву. В тот же день правительство ФРГ подтвердило, что передаст 14 танков Leopard 2 Украине и даст разрешение на реэкспорт такой техники третьим странам. В минобороны Германии отметили, что Leopard 2 отправят Украине «до конца марта».