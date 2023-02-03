Пентагон: США отслеживают разведывательный зонд Китая над северной частью страны

Военные США в течение нескольких последних дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью страны, который может принадлежать КНР. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он заявил, что власти США обнаружили и отслеживают высотный наблюдательный зонд, который прилетел со стороны Алеутских островов. Материал об этом со ссылкой на заявление Райдера опубликовал телеканал NBC.
По словам пресс-секретаря Пентагона, объект преодолел территорию Канады и достиг штата Монтана. Правительство предприняло экстренные шаги по защите секретных данных после обнаружения шара, который не представляет угрозы для американцев.