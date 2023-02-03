Шольц: при принятии решений о помощь Киеву нужно взвешивать шаги

Во время принятия решений о помощи киевскому режиму нужно всегда взвешивать шаги, чтобы не зайти слишком далеко. Этой информацией поделился канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, официальный Берлин аккуратно взвешивал все собственные шаги. Власти ФРГ думали, чтобы украинский кризис не превратился в войну между Россией и Североатлантическим альянсом.
«И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», — подчеркнул немецкий канцлер.
Шольц также добавил, что Берлин в вопросе помощи Киеву вооружением работает сообща, в особенности совместно с Вашингтоном. Решения о передаче артиллерии, БМП, ПВО, систем IRIS-T, Patriot и танков были коллективными.