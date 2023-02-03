Замглавы МИД Грушко: Россия не планирует возвращаться в Совет Европы

Россия не планирует возвращаться в Совет Европы. Этой информацией поделился заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Материал об этом опубликовала «Парламентская газета».
Россия вышла из Совета Европы в марте прошлого года. В феврале Государственная дума собирается изучить проект закона «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», который внес президент РФ Владимир Путин.
По словам Грушко, проект закона охватывает конвенции, которые открыты лишь для стран Совета Европы. С выходом России все договоры перестали действие для Москвы.