Евгений Пригожин призвал чиновников нести ответственность за свои поступки перед обществом

Предприниматель Евгений Пригожин призвал главу Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука выяснить, как в обществе оценили его инициативу по запретам в связи со спецоперацией для чиновников. Его обращение публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин напомнил, что сейчас в зоне СВО идут бои – в это время многие чиновники выезжают на отдых в недружественные страны и транслируют аморальное поведение показным потреблением.
«Все это деморализует и раскалывает российское общество, ведь чиновники, как служители народа, должны быть примером для граждан и нести ответственность за свои поступки перед обществом», — заявил бизнесмен.
Предприниматель отметил, что не так много лидеров общественного мнения высказались по поводу его предложения. Он обратился к Столярчуку с просьбой провести опрос среди экспертов и лидеров общественного мнения, чтобы выяснить, как они оценивают инициативу о запрете для чиновников выезжать за рубеж во время СВО.
«Моя инициатива нашла колоссальную поддержку в социальных медиа. Однако очень небольшое количество лидеров общественного мнения поддержало это предложение. Прошу вас использовать свои журналистские ресурсы и задать вопрос лидерам общественного мнения, поддерживают ли они данную идею», — говорится в обращении бизнесмена.
Ранее стало известно, что вопрос об ужесточении правил выезда российских чиновников за границу будет вынесен на обсуждение депутатов. В ГД заявили, что инициатива заслуживает особого внимания.