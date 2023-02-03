Евгений Пригожин призвал чиновников нести ответственность за свои поступки перед обществом

Предприниматель отметил, что не так много лидеров общественного мнения высказались по поводу его предложения. Он обратился к Столярчуку с просьбой провести опрос среди экспертов и лидеров общественного мнения, чтобы выяснить, как они оценивают инициативу о запрете для чиновников выезжать за рубеж во время СВО.