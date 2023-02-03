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Евгений Пригожин призвал чиновников нести ответственность за свои поступки перед обществом

Общество
Евгений Пригожин призвал чиновников нести ответственность за свои поступки перед обществом

Предприниматель Евгений Пригожин призвал главу Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука выяснить, как в обществе оценили его инициативу по запретам в связи со спецоперацией для чиновников. Его обращение публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин напомнил, что сейчас в зоне СВО идут бои – в это время многие чиновники выезжают на отдых в недружественные страны и транслируют аморальное поведение показным потреблением.

«Все это деморализует и раскалывает российское общество, ведь чиновники, как служители народа, должны быть примером для граждан и нести ответственность за свои поступки перед обществом», — заявил бизнесмен.

Предприниматель отметил, что не так много лидеров общественного мнения высказались по поводу его предложения. Он обратился к Столярчуку с просьбой провести опрос среди экспертов и лидеров общественного мнения, чтобы выяснить, как они оценивают инициативу о запрете для чиновников выезжать за рубеж во время СВО.

«Моя инициатива нашла колоссальную поддержку в социальных медиа. Однако очень небольшое количество лидеров общественного мнения поддержало это предложение. Прошу вас использовать свои журналистские ресурсы и задать вопрос лидерам общественного мнения, поддерживают ли они данную идею», — говорится в обращении бизнесмена.

Ранее стало известно, что вопрос об ужесточении правил выезда российских чиновников за границу будет вынесен на обсуждение депутатов. В ГД заявили, что инициатива заслуживает особого внимания.

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