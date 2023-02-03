«Безумные мечты Зеленского». Политолог Бредихин рассказал, чего еще можно ждать от Киева

Киев постоянно выдвигает совершенно нереалистичные условия, в исполнение которых не верит никто, включая и тех, кто их выдвигает. Но украинский президент Владимир Зеленский, чувствуя поддержку Запада, позволяет себе самые безумные мечты.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, по словам которого фантазии Зеленского простираются гораздо дальше, чем озвученный им в ноябре 2022 года на саммите G20 «мирный план» из 10 шагов.
«Думаю, что из уст Зеленского мы еще услышим и не такие фантазии. Он может повторить наиболее радикальные точки зрения депутатов Рады и Генштаба Украины, касающиеся территориальных претензий на российские территории, например, в отношении Белгородской области, Краснодарского края. Он ведь уже назначил своего "губернатора Кубани", сделав намек на то, что Украина в своих безумных мечтах будет требовать не только границ 1991 года», – напомнил Антон Бредихин.
И выдвижение украинскими властями разного рода нереалистичных условий, по мнению политолога, будет продолжаться и дальше, даже после того, как российская специальная военная операция приведет к поражению киевского режима.
«Условия, которые выдвигает Киев, настолько нереалистичны, что в них не верят даже те, кто их выдвигает. Но они верят в то, что именно эти требования станут основой того идейного пути, которое будет у украинского правительства в изгнании. Оно [это правительство] будет создано либо в Канаде, либо в Великобритании и после завершения спецоперации будет опять источать максимально русофобские позывы, но находясь уже далеко за пределами Украины», – предсказал политолог.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия24» отметил, что президент Украины не просто является совершенно несамостоятельным политиком, но и отдает себе отчет в том, что им манипулируют.