«Безумные мечты Зеленского». Политолог Бредихин рассказал, чего еще можно ждать от Киева

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, по словам которого фантазии Зеленского простираются гораздо дальше, чем озвученный им в ноябре 2022 года на саммите G20 «мирный план» из 10 шагов.