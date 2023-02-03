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«Безумные мечты Зеленского». Политолог Бредихин рассказал, чего еще можно ждать от Киева

Ближнее зарубежье
«Безумные мечты Зеленского». Политолог Бредихин рассказал, чего еще можно ждать от Киева

Киев постоянно выдвигает совершенно нереалистичные условия, в исполнение которых не верит никто, включая и тех, кто их выдвигает. Но украинский президент Владимир Зеленский, чувствуя поддержку Запада, позволяет себе самые безумные мечты.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, по словам которого фантазии Зеленского простираются гораздо дальше, чем озвученный им в ноябре 2022 года на саммите G20 «мирный план» из 10 шагов.

«Думаю, что из уст Зеленского мы еще услышим и не такие фантазии. Он может повторить наиболее радикальные точки зрения депутатов Рады и Генштаба Украины, касающиеся территориальных претензий на российские территории, например, в отношении Белгородской области, Краснодарского края. Он ведь уже назначил своего "губернатора Кубани", сделав намек на то, что Украина в своих безумных мечтах будет требовать не только границ 1991 года», – напомнил Антон Бредихин.

И выдвижение украинскими властями разного рода нереалистичных условий, по мнению политолога, будет продолжаться и дальше, даже после того, как российская специальная военная операция приведет к поражению киевского режима.

«Условия, которые выдвигает Киев, настолько нереалистичны, что в них не верят даже те, кто их выдвигает. Но они верят в то, что именно эти требования станут основой того идейного пути, которое будет у украинского правительства в изгнании. Оно [это правительство] будет создано либо в Канаде, либо в Великобритании и после завершения спецоперации будет опять источать максимально русофобские позывы, но находясь уже далеко за пределами Украины», – предсказал политолог.
«Безумные мечты Зеленского». Политолог Бредихин рассказал, чего еще можно ждать от Киева

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия24» отметил, что президент Украины не просто является совершенно несамостоятельным политиком, но и отдает себе отчет в том, что им манипулируют.

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