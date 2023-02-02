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«Байден всех достал». Марков объяснил, зачем Демпартия США порочит главу государства

Европа и США
«Байден всех достал». Марков объяснил, зачем Демпартия США порочит главу государства

Президент США Джо Байден «достал» всех в Демократической партии своей деменцией, и там решили дискредитировать его историей с секретными документами, чтобы гарантированно устранить из следующей президентской гонки.

Такое предположение в разговоре с изданием «Вечерняя Москва» озвучил глава Института политических исследований Сергей Марков, рассуждая о том, зачем были нужны обыски в резиденции Джо Байдена, которые ранее провели сотрудники ФБР.

По его словам, есть конспирологическая теория, согласно которой, эти обыски подстроила Демократическая партия, чтобы выставить 80-летнего президента не в лучшем свете.

Это делается ради того, чтобы не допустить участия Байдена в президентской избирательной кампании 2024 года.

«Его родная партия пытается его "погасить", представив Байдена нелицеприятным стариком, которому есть что скрывать. Именно поэтому у него проходят обыски, – объяснил Марков. – Демократы осознали, что действующий президент со своей деменцией тянет их партию и страну ко дну».
«Байден всех достал». Марков объяснил, зачем Демпартия США порочит главу государства

Но на самом деле прегрешения Джо Байдена вовсе не так велики, как это преподносят СМИ, уверен политолог.

Американскому президенту нечего скрывать, а те бумаги, что у него хранятся – это документы, накопленные за полвека работы на разных должностях, и они не содержат никакой значимой информации.

«Это документы, имеющие лишь формальный гриф секретности, На самом деле, в них информация, которая содержится в прессе, но чуть более расширенная, – уверен эксперт. – Просто недоброжелателям Байдена нужны были любые основания, чтобы хоть как-то его опорочить. Видимо, он довольно сильно достал всех. И от него хотят избавиться».

Но избавиться от действующего президента США невозможно просто по щелчку пальцев. Этот процесс будет сложным и длительным, добавил Сергей Марков в заключение.

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