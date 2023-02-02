«Байден всех достал». Марков объяснил, зачем Демпартия США порочит главу государства

Президент США Джо Байден «достал» всех в Демократической партии своей деменцией, и там решили дискредитировать его историей с секретными документами, чтобы гарантированно устранить из следующей президентской гонки.
Такое предположение в разговоре с изданием «Вечерняя Москва» озвучил глава Института политических исследований Сергей Марков, рассуждая о том, зачем были нужны обыски в резиденции Джо Байдена, которые ранее провели сотрудники ФБР.
По его словам, есть конспирологическая теория, согласно которой, эти обыски подстроила Демократическая партия, чтобы выставить 80-летнего президента не в лучшем свете.
Это делается ради того, чтобы не допустить участия Байдена в президентской избирательной кампании 2024 года.
«Его родная партия пытается его "погасить", представив Байдена нелицеприятным стариком, которому есть что скрывать. Именно поэтому у него проходят обыски, – объяснил Марков. – Демократы осознали, что действующий президент со своей деменцией тянет их партию и страну ко дну».
Но на самом деле прегрешения Джо Байдена вовсе не так велики, как это преподносят СМИ, уверен политолог.
Американскому президенту нечего скрывать, а те бумаги, что у него хранятся – это документы, накопленные за полвека работы на разных должностях, и они не содержат никакой значимой информации.
«Это документы, имеющие лишь формальный гриф секретности, На самом деле, в них информация, которая содержится в прессе, но чуть более расширенная, – уверен эксперт. – Просто недоброжелателям Байдена нужны были любые основания, чтобы хоть как-то его опорочить. Видимо, он довольно сильно достал всех. И от него хотят избавиться».
Но избавиться от действующего президента США невозможно просто по щелчку пальцев. Этот процесс будет сложным и длительным, добавил Сергей Марков в заключение.