Шольц отказался делать заявления о виновниках в диверсиях на «Северных потоках»

Шольц подчеркнул, что спекулировать на этой теме нельзя. При этом конкретные высказывания будут сделаны тогда, когда у Германии будут те доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в суде. Канцлер ФРГ уточнил, что пока это не тот случай, поэтому власти страны будут говорить сдержанно на эту тему.