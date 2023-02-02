Шольц отказался делать заявления о виновниках в диверсиях на «Северных потоках»

Германия не станет высказывать предположения о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пока не найдет доказательства. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он отметил, что Германия как правовое государство не будет высказывать предположения. По его словам, Берлин говорит лишь точную информацию и тогда, когда может ее доказать.
Шольц подчеркнул, что спекулировать на этой теме нельзя. При этом конкретные высказывания будут сделаны тогда, когда у Германии будут те доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в суде. Канцлер ФРГ уточнил, что пока это не тот случай, поэтому власти страны будут говорить сдержанно на эту тему.