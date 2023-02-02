Александр Вучич заявил об уважении к Владимиру Путину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина, но служит только своей стране. Он назвал страну, которой руководит, единственной родиной.
Вучич выступил на заседании парламента, которое началось с акции право-патриотической оппозиции против планов Запада по урегулированию в крае. Акция прошла не по плану, из-за чего заседание едва не перешло в скандал.
Сербский лидер напомнил, что Путин вручил ему Орден Александра Невского. Он назвал своим делом служить Сербии и никому другому. Тем не менее Вучич заявил, что будет уважать президента России, но не станет отрекаться от своего отечества.