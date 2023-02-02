«Жизнь с чистого листа»: вернувшийся «вагнеровец» из числа бывших заключенных рассказал о планах на будущее

«Вагнеровцы» пообщались с журналистами и рассказали свои истории, как записались в добровольцы и попали в «Оркестр». Одному из них пришлось устроить небольшой бунт, поскольку администрация исправительной колонии не хотела его отпускать. Тем не менее молодой человек добился желаемого, чтобы исполнить свой долг по защите Родины.