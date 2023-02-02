«Жизнь с чистого листа»: вернувшийся «вагнеровец» из числа бывших заключенных рассказал о планах на будущее

Корреспонденты ФАН встретили в аэропорту Северо-Западного региона России пятую по счету группу бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных. Они завершили контракт с компанией и вернулись домой, однако многие планируют поехать обратно на передовую после короткого отдыха.
«Вагнеровцы» пообщались с журналистами и рассказали свои истории, как записались в добровольцы и попали в «Оркестр». Одному из них пришлось устроить небольшой бунт, поскольку администрация исправительной колонии не хотела его отпускать. Тем не менее молодой человек добился желаемого, чтобы исполнить свой долг по защите Родины.
«У меня был срок 11 лет, оставалось сидеть мне год. Когда узнал, что идет набор добровольцев, я сразу же записался. Но были некоторые трудности с администрацией и пришлось приложить некоторые усилия. <…> Пришлось разломать камеру, вырвать унитаз, раковину — небольшой бунт. Администрация поняла, что я настроен серьезно и отправила меня туда, куда я хотел», — рассказал боец.
Другие добровольцы также поделились впечатлениями от поездки на фронт в составе ЧВК «Вагнера». Они ни о чем не жалеют и в один голос заявляют, что это лучшая работа в мире.
«Для меня многое в жизни изменилось. Жизнь заново начал, с чистого листа. Такой шанс один раз выпадает. И оказалось то, что я умею — это там. Это прям мое», — признался один из штурмовиков.
Автобусы, которые доставили вернувшихся «вагнеровцев» из аэропорта, встречали родные и близкие со слезами глазах.
«Я очень довольна. Я рада, что ребята наши прибыли», — сказала одна из девушек.
Несмотря на возвращение на Родину и радушный прием родственников, многие бойцы из числа бывших заключенных подчеркнули, что хотят вернуться к боевым товарищам в зону спецоперации.
«Сейчас отдохнем немножко и обратно. Как говорят: никто, кроме нас. Ни шагу назад, мы ни одной позиции не сдали. То, что мы забирали, все оставалось за нами. Вот это самое главное», — рассказали бойцы.
Напомним, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Соледарском и Бахмутском направлениях. На днях они расшили зону контроля в районе Опытного на юге Бахмута, а сегодня освободили населенный пункт Николаевка.