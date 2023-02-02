Песков: Россия полнее использует свой потенциал в ответ на передачу оружия Киеву

Россия будет полнее задействовать собственный потенциал в ответ на передачу оружия киевскому режиму. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил, что у страны есть чем ответить на военную помощь Украине. По словам Пескова, по мере того, как передаются западные вооружения, Москва будет полнее использовать свой потенциал для ответа в рамках специальной военной операции.
Глава государства рассказал об этом во время выступления в Волгограде в ходе торжественного мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Путин заявил, что у России есть ответ для тех, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.