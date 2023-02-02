С Новым Годом!

КПП «Верхний Ларс» закрыли, рекомендовав воздержаться от поездок в Грузию

Россия и мир
КПП «Верхний Ларс» закрыли, рекомендовав воздержаться от поездок в Грузию

Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией закрыли для всех видов автотранспорта до особого распоряжения, заявили в МЧС по Северной Осетии.

Причиной стало ухудшение погодных условий в Грузии, из-за чего проезд в страну стал небезопасным. В республиканском МЧС посоветовали россиянам воздержаться от поездок в соседнюю страну.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Грузии действуют в национальных интересах в вопросе украинского конфликта. Ранее в Москве заговорили о налаживании отношений с Тбилиси, подробнее — в нашей статье.

#кпп верхний ларс #грузия #новости #россия #верхний ларс #северная осетия