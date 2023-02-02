Экс-губернатор Хабаровского края Фургал признан виновным в двух убийствах и одном покушении

В указанной инстанции идет выездное заседание Люберецкого суда Подмосковья, который слушает дело экс-главы Хабаровского края. Ранее бывшего главу региона признали виновным в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского, которое было совершено в 2004 году. До этого Генпрокуратура просила Верховный суд продлить арест фигуранту сроком на полгода.