Экс-губернатор Хабаровского края Фургал признан виновным в двух убийствах и одном покушении

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным по всем трем эпизодам уголовного дела — в двух убийствах и одном покушении. Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мособлсуда.
В указанной инстанции идет выездное заседание Люберецкого суда Подмосковья, который слушает дело экс-главы Хабаровского края. Ранее бывшего главу региона признали виновным в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского, которое было совершено в 2004 году. До этого Генпрокуратура просила Верховный суд продлить арест фигуранту сроком на полгода.
Также суд признал Фургала виновным в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, случившегося в том же 2004 году. Присяжный-старшина подчеркнул, что экс-чиновник не заслуживает снисхождения.