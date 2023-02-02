РФ ведет политику Гайдара и Чубайса, направленную на уничтожение страны – Делягин

В российском госуправлении продолжается политика «ельцинских» экономистов Егора Гайдара и Анатолия Чубайса – она направлена на «самоуничтожение» страны, заявил депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин.
Несмотря на спешный отъезд из России экс-главы Роснано Чубайса, его наследие в экономической политике РФ до сих пор живет. Исключением стал военно-промышленный комплекс, развивающийся вопреки «гайдаровским» заветам, а также строящаяся инфраструктура, считает Делягин.
«Правительство [Михаила] Мишустина, но не на уровне [Антона] Силуанова и прочих либералов, а как аппарат правительства, осуществляет кусочно-разрывное развитие, когда часть денег из бюджетов направляется на развитие. Это противоречит идеологии Гайдара, и некоторые уже выступают на типично гайдаровское урезание бюджетных расходов», – заявил Делягин в интервью журналисту Андрею Угланову на YouTube.
Однако даже то развитие, которое осуществляется, происходит «кусочно-разрывно: здесь вижу и развиваю, здесь не вижу и не развиваю», посетовал Делягин. В общем системном смысле политика Гайдара и Чубайса продолжает реализовываться.
«Она направлена на уничтожение страны. Самоуничтожение никогда не является правильной политикой», – подчеркнул экономист.
Подробнее о том, как после начала СВО «ельцинских» экономистов начали выгонять из государственного аппарата – в нашей статье.